У Чехії дорожчають пиво та хліб

Несприятливі погодні умови нинішнього літа призвели до того, що в Чехії зростають ціни на хліб, м’ясо, мед, яблука, а головне – дорожчає чеський національний напій – пиво.

Неврожайне літо далося взнаки, і запаси збіжжя в Чехії мінімальні. Зерно подорожчало, а відтак подорожчала й відгодівля свиней та птиці. За прогнозом чеської Аграрної палати, ціна м`яса збільшиться на третину і з огляду на те, що виробникам доведеться купувати зернові суміші в інших країнах.

Очікується й подорожчання хліба. Власник великої пекарні Карл МЕНШІК каже, що п`ятнадцятивідсоткове подорожчання неминуче, бо він лише за борошно платить удвічі більше, ніж кілька місяців тому. Коли йдеться про делікатесні борошняні вироби, то там подорожчання може сягнути й двадцяти п`яти відсотків.

Без корегування цін напрямком вгору втратить рентабельність і чеське бджолярство, а тому вже сьогодні 400 грамів липневого меду коштує сто крон, тобто чотири євро.

І, нарешті, пиво. Ячмінь «кусається», атож провідні броварні повідомили, що від жовтня його любителі (а любителем є кожен чех) платитимуть за кухоль майже на крону більше, ніж платили ще у вересні.

«Німецька хвиля»