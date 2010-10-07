У столиці вивчатимуть обіг підроблених ліків

Київрада створила тимчасову контрольну комісію з вивчення ситуації навколо обігу підроблених ліків у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, за цей проект рішення проголосували 103 з 109 присутніх в залі депутатів Київради. Затверджено склад комісії, яку очолив Володимир КОПЄЛЄВ. На створену комісію покладено завдання з перевірки розповсюдження лікарських засобів, як через оптову, так і роздрібну мережу. Протягом місяця комісія має здійснити відповідну роботу та надати звіт на розгляд Київради.

Як зазначається в пояснювальній записці, рішення приймалося у зв’язку з інформацією Міністерства охорони здоров’я про збільшення в першому півріччі поточного року кількості неякісних медпрепаратів на українському ринку. В аптечній мережі було виявлено майже в 3 рази більше неякісних і фальсифікованих лікарських препаратів, ніж у аналогічний період минулого року. Майже третина всіх ліків на українському ринку зроблена «чорними» фармацевтами.