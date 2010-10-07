На Черкащині підробляли парфуми світових брендів

Управління боротьби з економічною злочинністю в Черкаській області викрило канал постачання контрафактної парфумерної продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ.

За його словами, фірма, яка підробляла парфуми світових брендів, працювала з 2008 року, всього було вироблено 1 млн. 170 тис. одиниць парфумерної продукції на суму близько 38 млн. грн.

Парфуми виготовлялись в цеху, який офіційно існував як парфумерна компанія в селі Маркізовка Черкаської області. Реалізація продукції відбувалась в основному через торговельні точки в Києві.

Д.АНДРЕЄВ зазначив, що процес виробництва парфумерної продукції був добре налагоджений. “В ході проведення обшуків було виявлено унікальну упаковку, яку відрізнити від оригінальної було важко навіть фахівціям”, - сказав він.

Складові для парфумів також виготовлялися на території України фахівцями української парфумерної компанії. “Фахівці професійні, спеціалісти високого класу. Ніхто з покупців не зрозумів, що це підробка”, - сказав Д.АНДРЕЄВ, додавши, що було зроблено контрольну закупку і лише після проведення експертизи встановлено підробку.

За його словами, на сьогодні затримано одного представника цієї фірми в Черкасах та двох представників, які працювали в Києві. Проти них порушено кримінальну справу. “Поки вони затримані за ст. 115, а кримінальна справа йде за статтею 229 (контрафактна продукція)”, - сказав Д.АНДРЕЄВ.