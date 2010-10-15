Уряд збільшить перелік товарів, які підлягають держрегулюванню цін

Міністерство економіки України пропонує розширити асортимент товарів, на який поширюється державне регулювання цін. Відповідний проект постанови Кабінету міністрів «Деякі питання ціноутворення на окремі види товарів для основних соціальних і демографічних груп населення» опубліковано на сайті міністерства.

Документом пропонується встановити на борошно пшеничне і житнє, хліб, макаронні вироби, цукор, олію соняшникову граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 5% до оптово-відпускної ціни суб`єкта господарювання й граничні торгові (роздрібні) надбавки не вище 10% ціни закупівлі без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні; на крупи, яловичину, свинину, м`ясо птиці, сало, ковбаси варені, сосиски, сардельки, рибу свіжу, оселедці, молоко, сир, сир кисломолочний, спред, сметану, масло вершкове, яйця курячі, картоплю, капусту, моркву, буряк, цибулю, часник, дитяче харчування й товари для дітей граничні постачальницько-збутові надбавки не вище 10% до оптово-відпускної ціни суб`єкта господарювання й граничні торгові (роздрібні) надбавки не вище 10% ціни закупівлі без урахування витрат на їх транспортування в міжміському сполученні.

Крім того, пропонується встановити рентабельність виробництва (без урахування вартості сировини) при упаковці (фасуванні) продовольчих товарів, на які введено державне регулювання, на рівні не вище 5%; і рентабельність виробництва дитячого харчування на рівні не вище 10%.

Також документом пропонується ввести декларування зміни оптово-відпускних цін Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими держадміністраціями на борошно пшеничне і житнє, хліб, макаронні вироби, цукор, олію соняшникову, крупи, яловичину, свинину, м`ясо птиці, сало, ковбаси варені, сосиски, сардельки, рибу свіжу, оселедці, молоко, сир, сир кисломолочний, спред, сметану, масло вершкове, яйця курячі.

Документом пропонується затвердити порядок встановлення цін на продовольчі товари, щодо яких введено державне регулювання методом встановлення торгових надбавок.

Згідно з порядком, декларуванню підлягають зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари у разі, коли ці ціни збільшуються впродовж місяця більш ніж на 1%. Якщо продовольчі товари, щодо яких введено державне регулювання цін, є сировиною для виробництва інших соціально значущих продовольчих товарів, ціни на які регулюються, то зміна оптово-відпускних цін на такі товари, в разі збільшення впродовж місяця більш ніж на 1%, підлягає декларуванню.

Не підлягає декларуванню, впродовж маркетингового року, збільшення ціни в межах до 1% включно за кожен місяць, але не більше 3% з дати попереднього декларування або зміни цін.