БЮТ вимагає Меморандуму про непідвищення цін на ліки в столиці

БЮТ наполягає на необхідності термінового підписання Меморандуму щодо не підняття цін на лікарські препарати в Києві. Нагальне значення підписання угоди постало не лише в потребі регулювання цін, а й в запобіганні реалізації фальсифікованої лікарської продукції.

Про це заявила ініціатор створення Тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо обігу підробних ліків у Києві Тетяна МЕЛІХОВА, повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ в Київраді.

«Фіксована ціна на медичні препарати, зокрема, на актуальні в осінньо-зимовий період протизастудні ліки, обсяг продажу яких збільшується у час епідемій, не тільки обмежить прибуток аптек і виробників ліків, а й не дасть «підняти касу» на збуті актуального аптечного фальcифікату. Що нижча ціна на ліки, то менша ймовірність того, що саме ці ліки фальсифікуватимуть», - вважає Т.МЕЛІХОВА.

За інформацією прес-служби, проблема розглядалась на засіданні комісії щодо вивчення ситуації навколо обігу підробних ліків у Києві, яку очолює депутат фракції БЮТ у Київраді В.КОБЄЛЄВ. Зокрема, експертами у галузі виявлення підробних ліків була оприлюднена інформація, що найчастіше фальсифікованими медичними препаратами є ліки, що користуються найбільшим попитом, обсяг реалізації яких у грошовому еквіваленті перевищує 10 млн. грн.

«БЮТ закликає київську владу взяти участь у розв’язанні проблеми, вирішення якої напряму залежить від її підпису в меморандумі щодо цін на ліки. Адже розмови навколо необхідності укладання меморандуму ведуться вже давно, угода на сьогодні, як нас переконують, вже складена і потребує термінового підписання, але на жаль влада не виявляє ніякої зацікавленості і розуміння нагальності укладання такої домовленості», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат зазначила, що Меморандум має бути підписаний між КМДА, виробниками, експортерами та реалізаторами ліків, в якому вони домовляться щодо стабілізації цін на медикаменти. Зобов`язання сторін полягатимуть у мораторії цін на ліки шляхом застосування оптимальних оптових націнок (з боку фармовиробників) і пропозицій про співпрацю і допомогу їм від КМДА.

Нагадаємо, що, як вже заявляла Т.МЕЛІХОВА, якість і контроль за підробками у сфері медичних препаратів можна забезпечити встановивши лабораторію з контролю якості і виявлення підробних лікарських засобів в Києві, приміщення для якої досі не виділено КМДА.