У Дніпропетровську нелегально реалізовували елітний алкоголь

14:04, 28 жовтня 2010
Права споживачів
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В особливо великих розмірах

У Дніпропетровську співробітники податкової міліції затримали підприємця, який разом з двома спільниками нелегально реалізовував у ресторанах і торговельних мережах елітні спиртні напої в особливо великих розмірах.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Крім того, зловмисники торгували підробленими марками акцизного збору. В результаті обшуків податкової міліції з незаконного обігу вилучено елітних спиртових напоїв на загальну суму понад 1 млн. грн., близько 4 тисяч підроблених марок акцизного збору та готівку в сумі понад 100 тис. грн.

Проти підприємця та його спільників порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України (зберігання та збут підакцизних товарів).

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