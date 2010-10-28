У Дніпропетровську нелегально реалізовували елітний алкоголь

У Дніпропетровську співробітники податкової міліції затримали підприємця, який разом з двома спільниками нелегально реалізовував у ресторанах і торговельних мережах елітні спиртні напої в особливо великих розмірах.

Про це УНІАН повідомили в управлінні податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

Крім того, зловмисники торгували підробленими марками акцизного збору. В результаті обшуків податкової міліції з незаконного обігу вилучено елітних спиртових напоїв на загальну суму понад 1 млн. грн., близько 4 тисяч підроблених марок акцизного збору та готівку в сумі понад 100 тис. грн.

Проти підприємця та його спільників порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України (зберігання та збут підакцизних товарів).