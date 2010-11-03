На Хмельниччині експлуатують технічно несправні автобуси

На Хмельниччині працівники ДАІ зафіксували 226 технічних несправностей під час огляду пасажирських автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника обласного ДАІ Олександр НАЩУБОВСЬКИЙ на прес-конференції.

За його словами, автоінспектори заборонили експлуатувати 184 транспортні засоби. Крім того, було виявлено трьох водіїв, котрі виїхали на маршрут в стані сп`яніння; 115 водіїв перевозили понаднормових пасажирів, ще 60 - грубо порушували правила дорожнього руху.

"Дорога не прощає помилок. Тому ми, окрім роз’яснювальної роботи, будемо ще більш вимогливіше ставитися до тих, кому люди довіряють своє здоров`я і майбутнє, безпечно заходячи у салон автобуса", - запевнив О.НАЩУБОВСЬКИЙ

Загалом працівники ДАІ в області перевірили технічний стан 300 транспортних засобів, які займаються пасажирськими перевезеннями.