Прожитковий мінімум підніметься до 963 грн.
12:12, 03 листопада 2010Права споживачів
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У 2011 році розмір прожиткового мінімуму буде збільшено з 888 грн. в 2010 році до 963 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр праці і соціальної політики України Василь НАДРАГА.
Такий розмір прожиткового мінімуму буде передбачений у проекті бюджету наступного року, над яким працює уряд, зазначив він.
«У 2009 році прожитковий мінімум складав 675 грн., у 2010-му – 888 грн., в 2011-му прожитковий мінімум становитиме 963 грн.», - сказав В.НАДРАГА.
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