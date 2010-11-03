У “Київенерго” запевняють, що постачання гарячої води є стабільним

У компанії “Київенерго” запевняють, що постачання гарячої води населенню столиці залишається стабільним навіть при зниженому тиску газу в теплоелектроцентралях.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі АК «Київенерго» щодо ситуації, яка склалася на ТЕЦ міста у зв’язку з тим, що 2 листопада «Київтрансгаз» почав поступово знижувати тиск газу для теплоелектроцентралей компанії.

“Таким чином, тиск газу по ТЕЦ-6 впав на 65,5%, по ТЕЦ-5 – на 57,5%. Фахівці компанії відзначають, що якщо не відбуватиметься подальшого зниження тиску газу, то температура теплоносія протягом дня через інерційність технічних процесів впаде ще на декілька градусів у порівнянні із минулою добою. При цьому про відключення гарячої води зараз не йде мова. Тому інформація про це, розміщена у деяких ЗМІ, є недостовірною”, - зазначається у повідомленні “Київенерго”.

Разом з тим, у компанії наголошують, що вимушене відключення гарячої води може статися у разі, якщо зниження тиску газу триватиме.

У “Київенерго” звертають увагу, що у 2010 році рівень оплати компанії за спожитий газ становить 80%. Але з початком опалювального сезону споживання палива значно збільшується, й існуючий борг швидко накопичується, оскільки діючі тарифи покривають лише половину витрат на виробництво теплової енергії, а частка газу у них сягає майже 70%.

Як заявляють у “Київенерго”, прибуток за 9 місяців поточного року, який компанія отримала за рахунок перерахування містом компенсації різниці між встановленим тарифом і реальною собівартістю теплової енергії, “залишився тільки на папері, адже того ж дня всі кошти Київенерго перерахувала ДК «Газ України» на погашення боргу”.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада “Київенерго” повідомила про обмеження газопостачання, яке за поясненням компанії, обумовлене заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ.