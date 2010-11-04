На Київщині забракували продукції на 53 тис. грн.

Впродовж жовтня 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили продукцію під час виробництва, зберігання та гуртової торгівлі на загальну суму понад 31 млн. 460 тис. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідала продукція на суму понад 53 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 15 планових, 5 позапланових та 3 повторні перевірки.

Фахівці ДП «Київоблстандартметрологія» бракували продукцію через порушення НД за органолептичними показниками (за смаком), фізико-хімічними показниками (завищена волога, сіль, внесення недозволених рецептурою інгредієнтів), мікробіологічними показниками (в продуктах виявлялась кишкова паличка, плісняві гриби, дріжджі), незадовільний стан маркування (склад продукту наводиться не в порядку переваги складників, приховується склад продукту згідно з рецептурою, не зазначена дата виготовлення, відсутня інформація про умови зберігання та використання продукції, відсутня інформація про адресу виробництва тощо).

Основними причинами встановлених порушень була незадовільна організація приймального контролю та контролю стану технологічного обладнання, порушення технології виробництва продукції, санітарних вимог тощо.

За результатами державного нагляду впродовж жовтня 2010 року 7 суб`єктам господарської діяльності Київщини видано приписи про усунення порушень, 4 приписи про заборону реалізації всієї продукції, 6 приписів про заборону реалізації нестандартних партій продукції. Сума господарських штрафів за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД, становить понад 8 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 7 посадових осіб, загальна сума адміністративних штрафів сягає понад 1,5 тис. грн.