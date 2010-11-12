Питання реконструкції «хрущовок» у Києві є перспективою 2-3 років

Заступник київської міської голови Олександр ПОПОВ вважає питання початку реконструкції кварталів застарілого житла в столиці перспективою найближчих 2-3 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в рамках засідання Міжурядової ради із співпраці у будівельній діяльності країн СНД.

«Я не вірю, що наступного року такий проект почне реалізовуватись (проект реконструкції «хрущовок» – УНІАН) з фінансової точки зору. Тому що ці проекти повинні бути цікаві бізнесу, він повинен у цьому брати участь. З цієї причини, враховуючи, що у нас економічний спад, я не бачу, що наступного року може зайти інвестор у ці проекти. На мій погляд, це перспектива 2-3 років», – сказав він.

У свою чергу, виконувач обов`язків першого заступника міністра регіонального розвитку і будівництва Анатолій БЕРКУТА відзначив, що поділяє цей погляд.

За його словами, в міністерстві є напрацьовані проекти з реконструкції кварталів застарілого житла, зокрема, кварталу на вулиці Маршала Гречка.

«Все впирається у вартість квадратного метра. Коли проект розроблявся, вартість квадратного метра на ринку суттєво відрізнялася від сьогоднішньої», – пояснив А.БЕРКУТА.

Крім того, початку реконструкції кварталів застарілого житла перешкоджає те, що в законодавстві не прописана процедура примусового відселення мешканців «хрущовок».

«Над цим ми зараз працюємо. Коли зміниться економічна ситуація, ми хочемо, аби цей механізм був готовий», – додав він.