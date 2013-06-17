17 червня відзначається міжнародною спільнотою як Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухами. Цього року він проходить під гаслом: «Не дай нашому майбутньому засохнути!». Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів.

Деградація земель та опустелювання вже давно набули глобального виміру та є одними з найбільших викликів для сталого розвитку людства, спричиняючи серйозні проблеми як екологічного, так і соціально-економічного характеру, включаючи голод та вимушену міграцію населення. Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 19.12.2007 № 62/195 було проголошено Декаду ООН щодо пустель та опустелювання (2010 - 2020 роки).

Статистика вражає: за даними міжнародних організацій та експертів за період з 1981 по 2003 роки було деградовано 24% ґрунтів планети. Щорічно людство втрачає 12 мільйонів гектарів земель та 75 мільярдів тон родючих ґрунтів. На землях, які втрачаються щорічно, можна було б отримувати 20 млн. тон зерна. Кожну хвилину в світі від голоду вмирає 16 людей, з яких 12 дітей. Близько 40% населення земної кулі страждає від нестачі води. До 2030 року потреби у продовольстві, енергії та воді збільшаться щонайменше на 50%, 45% та 30% відповідно.

Для консолідації світових зусиль у подоланні цих проблем 17 червня 1994 року в м. Париж, Франція, було прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці (далі - КБО), яка набула чинності 26 грудня 1996 року. КБО є однією з найбільших міжнародних угод природоохоронного спрямування поряд з Конвенцією ООН про біологічне різноманіття та Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату. Разом вони складають три так звані Ріо - Конвенції, що були узгоджені під час Всесвітнього саміту зі сталого розвитку, який проходив у 1992 році в місті Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

В рамках КБО, опустелювання розглядається не як процес утворення пустель, а як будь-яка деградація земель під впливом природних чи антропогенних чинників.

Саме тому, сторонами Конвенції на сьогодні є 193 країни світу, у тому числі і ті, на території яких природні пустелі взагалі відсутні.

Україна приєдналася до КБО згідно із Законом від 4 липня 2002 року №61-IV, отримавши додаткову можливість для використання світового досвіду і міжнародних ресурсів у відповідній сфері та взявши на себе зобов’язання щодо впровадження цієї Конвенції.

Землі України також зазнають суттєвого впливу деградаційних процесів, серед яких найбільш масштабними є ерозія (близько 57,5% земель країни), забруднення (біля 20% земель країни), підтоплення територій (близько 12% земель країни). Щорічно фіксується біля 23 тис. одиниць зсувів.

Варто також зазначити, що на території України, в Херсонській області, розташована друга за розміром в Європі пустеля - Олешківські піски. Їх площа становить понад 160 тис. га.

Разом з тим, ситуація в країні продовжує загострюватися, серед іншого через зміни клімату. Зокрема, для більшості регіонів України (крім західних областей) 2007 та 2010 рр. були найтеплішими за всю історію регулярних метеорологічних спостережень (80−150 років).

За період 2007−2011 рр. середні річні температури повітря в Україні перевищували кліматичну норму. Для більшості регіонів України (крім західних областей) 2007 та 2010 рр. були найтеплішими за всю історію регулярних метеорологічних спостережень (80−150 років).

У 2010 р., відзначеному надзвичайно спекотним літом, середня місячна температура повітря у серпні перевищила кліматичну норму на 2,0−7,10 С. Максимальна температура повітря сягала + 33−390, місцями + 40−420 С (так, 12 серпня у м. Луганськ було встановлено новий абсолютний максимум температури повітря для України + 42,00 С).

Суховії, посухи та пилові бурі є найбільш небезпечними для сільського господарства країни і нерідко негативно впливають на здоров’я людей. Вони найчастіше охоплюють південний та східний регіони, а також центральні області Лівобережжя.

У 2011 році Урядом було схвалено Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на 2011 - 2015 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 577-р).

Серед іншого, цим Планом передбачено розроблення Мінприроди, Мінагрополітики, Держземагентством, та іншими центральними органами виконавчої влади проекту Концепції Державної цільової програми щодо боротьби з опустелюванням та деградацією земель та відповідної Програми.

На сьогодні, кількість землевласників та землекористувачів в Україні перевищує 25 млн осіб. Тому розв’язання проблем деградації земель та опустелювання, зазначають в профільному Міністерстві, можливе лише за умови поєднання зусиль органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, наукових установ та експертів, неурядових організацій з тими, хто безпосередньо господарює на землі.

