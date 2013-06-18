Україна та Білорусь співпрацюватимуть у сфері охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій

Сьогодні в рамках візиту до України Президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка була підписана Угода про співробітництво у сфері охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій.

Угоду підписано між Міністерством екології та природних ресурсів України на чолі з Олегом Проскуряковим та Міністерством природних ресурсів і охорони навколишнього середовища Республіки Білорусь на чолі з Володимиром Цалко, повідомили УНІАН в прес-службі Мінприроди.

Угода передбачає налагодження співробітництва щодо охорони та сталого використання природних комплексів, об’єктів транскордонних природоохоронних територій, оскільки на сьогодні відсутній механізм регулювання двосторонніх відносин між Україною та Республікою Білорусь у зазначеному питанні.

Серед напрямів співробітництва, які регламентуються Угодою:

* проведення спільних заходів з охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій;

* розроблення та узгодження планів управління транскордонними природоохоронними територіями;

* співпраця у проведенні наукових досліджень, здійснення моніторингу навколишнього середовища, обмін отриманими в результаті моніторингу даними;

* обмін інформацією і досвідом з питань охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій, у тому числі шляхом здійснення спільних навчальних програм;

* вжиття всіх належних заходів з запобігання транскордонного шкідливого впливу запланованої господарської й іншої діяльності на природні комплекси транскордонних природоохоронних територій, а також по його зменшенню і контролю за ним;

* сприяння державним та іншим організаціям обох держав у встановленні і розвитку прямих контактів у сфері охорони і сталого використання транскордонних природоохоронних територій;

* інформування громадськості з питань охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій;

* координація зусиль Сторін щодо розвитку співробітництва з міжнародними організаціями і країнами-донорами у сфері охорони та сталого використання транскордонних природоохоронних територій.

Нагадаємо, 17 червня 2013 року відбулася робоча зустріч Міністра Олега Проскурякова з його білоруським колегою Володимиром Цалко, під час якої обговорювались питання стану та перспектив двостороннього співробітництва між двома країнами у галузі екології, транскордонне співробітництво, взаємодія на міжнародному рівні з основних актуальних питань порядку денного.

