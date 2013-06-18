Мінсоцполітики пропонує відзначати День батька на державному рівні

Міністерство соціальної політики України підготувало пропозиції Президенту щодо Указу про День батька.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України Руслан Колбаса.

За його словами, свято може бути встановлено вже цього року, однак пропозиції щодо конкретної дати не озвучив.

“Питання про конкретну дату ще вирішується і я не можу оголошувати подані пропозиції, але вже підготовлено відповідні листи на міністра і від міністра на президента”, додав директор Департаменту.

Крім того, Р.Колбаса повідомив, що уряд намагається покращити становище батьків, в першу чергу тих, які опинились в скрутних обставинах, приміром, одиноких чи багатодітних.

Так, відтепер одинокі батьки мають однакові з одинокими матерями права - відповідні норми передбачені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівності прав одиноких матерів та одиноких батьків», який опублікований 11 червня.

«Відтепер одинокі батьки отримали право так само, як і одинокі матері, звертатися до суду, якщо їм відмовили у прийнятті на роботу. Тобто у разі, якщо наявність у такого батька дитини віком до 14 років є єдиною пересторогою у керівництва, через яку претендента не взяли на посаду, це рішення він може оскаржити в суді», - сказав він.

Крім того, за словами Руслана Колбаси, одинокі батьки також отримали право на першочергове одержання житла. «Якщо раніше тільки одинокі матері мали змогу ставати на чергу для забезпечення житлом, то тепер це можуть зробити і батьки. І це абсолютно справедливо, оскільки такі батьки на рівні з жінками самотужки виховують дітей, тому мають користуватися рівними з ними правами», - сказав він.

Руслан Колбаса також повідомив, що з 1 січня 2014 року набуде чинності закон, за яким багатодітні батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей, молодшому з яких виповнилось шість років, за відсутності матері отримують право на пенсію за особливі заслуги. Цей закон, розроблений Мінсоцполітики, був ухвалений Парламентом і підписаний Президентом у квітні цього року.



Довідка УНІАН. Нагадаємо, що вже кілька років громадські і державні організації намагаються встановити відзначення на державному рівні й Дня батька.

З пропозицією введення цього дня в Україні виступили представники МГО «Міжнародний Центр Батьківства», започаткувавши у жовтні 2006 р. Громадську ініціативу «День Батька». В рамках цієї ініціативи було зібрано 10 000 підписів від громадян під листом до Президента України з пропозицією ввести День Батька на державному рівні.

Ще у 2008 році тодішнє Міністерство у справах молоді, сім’ї та спорту разом з громадськістю підготувало проект указу Президента України «Про День батька». Його пропонувалось проводити щороку у третю неділю вересня. Впровадження в Україні святкування Дня Батька на національному рівні мотивувалось тим, що це сприятиме популяризації важливості ролі чоловіка як батька в сім’ї та суспільстві, вшанує чоловіків, що опікуються родиною та беруть активну участь у вихованні своїх дітей, а також залучить чоловіків до відповідального батьківства.

Гуманітарний урядовий комітет при Кабінеті Міністрів схвалив цей проект, але в грудні 2008 року КМУ, посилаючись на фінансову кризу, відклав ухвалення рішення з ряду указів до покращення економічної ситуації в країні. В тому числі, й по Указу про день батька.

Втім, майже через рік, восени 2009 року, “Міжнародний Центр Батьківства” за підтримки Міністерства України з питань сім’ї, молоді та спорту вирішили запровадити громадське відзначення Дня батька. І 18 вересня 2009 року під час прес-конференції в УНІАН, третю неділю вересня оголосили Всенародним Днем Батька в Україні. Однак і досі на державному рівні цей день не відзначається.

Також треба зауважити, що День матері в Україні відзначається на державному рівні щорічно у другу неділю травня (відповідно до Указу Президента від 10 травня 1999 р.).

В світі День батька в різні дати відзначають близько 40 країн.