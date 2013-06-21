На Харківщині створено регіональний ландшафтний парк «Екопарк»

У Дергачівському районі Харківської області створено новий регіональний ландшафтний парк «Екопарк» площею понад 140 га.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної ради, до «Екопарку» включають 116 га Південного лісництва, а також 24,5 га території поблизу села Лісне Дергачівського району.

Регіональний ландшафтний парк створений для збереження цінних природних комплексів. На території «Екопарку» росте 6 видів рослин, які занесені до Червоної книги України, мешкає 5 видів тварин, що занесені до Європейського Червоного списку, та 18 видів тварин, які занесені до Червоної книги України.

Фінансування заходів щодо регіонального ландшафтного парку, відповідно до ст. 46 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів. Дозволяється також залучення коштів позабюджетних і благодійних фондів, підприємств, установ, організацій та громадян.

Ухвалення рішення про створення «Екопарку» є частиною процесу формування національної екологічної мережі області, наголосили в прес-службі облради.