Готель на Волині не був обладнаний для проживання інвалідів

Один з готелей Іваничівського району Волинської області не мав відповідного обладнання для проживання людей з особливими потребами, зокрема, інвалідів-візочників, повідомляється на сайті Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів.

Перевіркою, проведеною Інспекцією з питань захисту прав споживачів у Волинській області, встановлено, що послуги з тимчасового розміщення та проживання у готелі надаються з порушенням вимог ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги» та ДСТУ 4269:2003 «Послуги туристичні. Класифікація готелів».

Так, у готелі відсутній, належно оснащений, номер пристосований для потреб інвалідів та інших маломобільних груп населення. Вхід до готелю не оснащено пандусом. На службі приймання замовлення не відведено спеціальне місце для обслуговування особи, що рухається на візку. У коридорах не розміщено інформаційні покажчики для вільного орієнтування, як при звичайній, так і в надзвичайній ситуації. Відсутні відомості про підготовку персоналу до дій у надзвичайних ситуаціях.

Суб`єкт господарювання зобов`язали усунути зазначені недоліки.