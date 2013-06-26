"Укрзалізниця" на 28 червня призначила додатковий рейс поїзда №191 Київ-Львів

"Укрзалізниця" призначила на 28 червня додатковий рейс поїзда №191 Київ – Львів, повідомили УНІАН в прес-службі УЗ.

З Києва поїзд відправиться о 08:15 та прибуде до Львова о 16:35. Попередній продаж квитків на вищезазначений поїзд вже відкрито.

Рішення прийнято для забезпечення підвищеного попиту на перевезення пасажирів у Західному напрямку в період «пікового» попиту (цього року на кінець червня припадає три вихідні поспіль: вихідний у зв’язку з Днем Конституції, який відзначається 28 червня, плюс субота-неділя - ред. )

Наразі у вільному продажі знаходиться 498 місць купе, 87 місць люкс, 82 плацкартних місць та 389 місць у швидкісному електропоїзді Інтерсіті+.