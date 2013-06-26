В Україні сформують 80 сировинних зон для виробництва безпечного дитячого харчування

Впродовж двох років в Україні, відповідно до Державної програми активізації розвитку економіки, буде сформовано понад 80 сировинних зон, які сприятимуть виробництву безпечних та якісних продуктів дитячого харчування. Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк, повідомляється на сайті КМУ.

Микола Присяжнюк також наголосив, що створення таких зон дозволить протягом двох років планується здійснити імпортозаміщення продуктів дитячого харчування на 12%. Міністр також зазначив, що зараз виробництво дитячого харчування в Україні постійно зростає. За чотири місяці 2013 року в Україні на 36% збільшилося виробництво дитячого харчування − до 11 тисяч тонн. Нарівні зі зростанням обсягів виробництва, розширився й експорт. Так, постачання дитячих сумішей за кордон збільшилося на 25%, до 336 тонн.

«Завдяки сприятливим умовам, які створила держава, виробництво дитячого харчування в Україні постійно розвивається. На сьогодні виробники стали більш зацікавленими у модернізації потужностей та відкритті нових об’єктів. Відповідно, розширюється асортимент дитячого харчування, нарощуються обсяги його виробництва», − зазначив Микола Присяжнюк.

Так, в Україні суттєво збільшилося виробництво рідкого дитячого харчування на молочній основі − на 39%, та дитячих соків − на 27%. А поряд зі зростанням обсягів виробництва, розширився й експорт. За чотири місяці постачання дитячих сумішей за кордон збільшилося приблизно на 25%, до 336 тонн.

