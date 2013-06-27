У Львові презентували сучасний трамвай українського виробництва

Львів. Сьогодні у Львові презентували новий сучасний низькопідлоговий трамвай виробництва заводу «Електронтранс».

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації взяли участь віце-прем’єр-міністр України Олександр Вілкул та заступники голів облдержадміністрацій України.

Заплановано, що новий низькопідлоговий трамвай розпочне курсувати у Львові в тестовому режимі з 1 липня. Вартість одного трамвая 12 млн грн. У тестовому режимі новий трамвай курсуватиме у Львові за маршрутом №2.

За словами Вілкула, трамвай, який сьогодні презентували у Львові, на 80% зроблений з українських деталей, що вкрай важливо з точки зору підтримки українського виробника.

„На початку липня у Львові вийде на маршрут новий сучасний трамвай українського виробництва. Він був створений у Львові, на заводі «Електронмаш», українськими фахівцями з використанням німецьких технологій, 80% конструкції – українське виробництво. Новий трамвай вдвічі дешевший за європейські аналоги. Для мене Львів, перш за все, асоціюється з піснею групи Піккардійська Терція «Старенький трамвай». Я бажаю цьому місту зберігати свій неповторний шарм, проте хочу, щоб на вулицях Львова та інших міст з’явились нові сучасні трамваї українського виробництва”, - зазначив під час урочистої презентації трамваю Вілкул.

Він також наголосив, що використання таких трамваїв у містах України дозволить на 40% скоротити споживання електроенергії трамваями. За рахунок цього зменшаться витрати підприємств на електрику, що дозволить зекономлені кошти спрямовувати на подальшу модернізацію громадського транспорту.

Вілкул пояснив журналістам, що заступники голів ОДА України присутні на презентації саме для того, щоб ознайомитися з продукцією та в перспективі її закуповувати.

Довідка УНІАН. Низькопідлоговий трамвай – це п’ятисекційний однопросторовий комфортний вагон із системою кондиціонування салону і кабіни водія, з пониженим рівнем вібрації та шуму. Широкі двері і низький рівень підлоги вагону дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, особливо пасажирів з дітьми та людям з обмеженими можливостями. Кількість місць для сидіння - 58, максимальна пасажиромісткість - 250 осіб. Виробничі потужності «Електронмашу» дозволять виготовляти 100 трамваїв та 100 тролейбусів або електробусів на рік.