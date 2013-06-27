Уряд додатково виділив Мінекології 36,6 млн грн на природоохоронні заходи

Уряд виділив Міністерству екології та природних ресурсів для Державного агентства водних ресурсів кошти у сумі 36 млн 505,9 тис. гривень для здійснення у 2013 році природоохоронних заходів. Відповідне розпорядження (від 26 червня 2013 р. № 443-р) розміщено на сайті КМУ.

Згідно з розпорядженням, кошти виділені:

1) за програмою “Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами” - 5 млн 224,5 тис. гривень , з них:

- 3 млн 208,5 тис. гривень — для зміцнення матеріально-технічної бази установ та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 1 січня 2013 р., за здійснені у 2012 році відповідні заходи;

- 2 млн 016 тис. гривень — для забезпечення роботи системи геоінформаційного контролю, моніторингу та управління транспортними засобами і персоналом;

2) за бюджетною програмою “Комплексний протипаводковий захист в басейні р. Тиса у Закарпатській області” для здійснення невідкладних протипаводкових заходів у Закарпатській області - 31 млн 281,4 тис. гривень.

Гроші виділені Мінекології за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, який утворився на 1 січня 2013 р.