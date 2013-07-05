“Укрзалізниця” запустила онлайн-сервіс інформування про запізнення поїздів

Держадміністрація залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”) на своєму офіційному сайті запустила новий онлайн-сервіс інформування про запізнення поїздів у режимі реального часу, повідомила УНІАН прес-служба “Укрзалізниці”.

“Завдяки інформаційній системі пасажири можуть дізнатися про запізнення поїздів до найбільших залізничних станцій і обласних центрів, але вже найближчим часом перелік станцій буде збільшено”, - відзначили у прес-службі.

Довідка УНІАН. Роботи над удосконаленням веб-порталу “Укрзалізниці” проводяться в рамках виконання пункту № 173.1 Національного плану дій на 2013 рік із впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».