Анонс на 6-7-8 липня

6 липня, субота:



В Київському зоопарку відбудеться захід “Старожили Київського зоопарку”. В програмі: фотовиставка «Тварини Київського зоопарку»; приготування святкових подарунків та святкове частування тварин-старожилів (фруктами, перепелиними яйцями); святкове купання тапіра; майстер-клас з догляду за носорогом; майстер-клас «Кольорові звірі» (малюнки та розмальовки для найменших відвідувачів, які будуть подаровані поціновувачу поліграфічної продукції – горилі Тоні).

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- В козацькому селищі «Мамаєва Слобода» вже вчетверте в рамках святкування Івана Купала відбудеться квест «Ніч на Івана Купала – пошук козацького скарбу на «Мамаєвій Слободі». Пара-переможець обов`язково отримає золоту каблучку з коштовним камінням від Ювелірного Дому «Zarina». Квест буде проводитись паралельно з відтворенням обряду Івана Купала фольклорними гуртами. Початок заходу обіч витоку легендарної річки Либідь.

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- 6-7 липня відбудеться ІV Всеукраїнська виставка мисливських собак, яку проводить Федерація мисливського собаківництва України на чолі з Анатолієм Голубченко. Захід проводиться раз на три роки і цього разу співпав із 10-річчям Федерації. Оцінюватимете чотирилапих мисливців авторитетне міжнародне суддівство із Європи, України та Росії. В програмі виставки: урочистий парад-відкриття, проведення експертизи собак на рингах, екстер’єрної та комплексної оцінки за участі провідних експертів, проведення конкурсу «Кращий собака породи», визначення переможців, нагородження чемпіонів, а також розважальні заходи. Вхід для відвідувачів – безкоштовний.

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- 6-7 липня у с. Чубинське Бориспільського району Київської області відбудеться ІІ Всеукраїнський етно-фестиваль «Купало в Чубинському». В програмі: плетення купальських вінків, виготовлення та прикрашення Марени; хороводи навколо Марени, народні ігри; влаштування купальського вогнища, традиційні купальські молодіжні забави; майстер-класи з ковальства, соломоплетіння, гончарства, вишивки, писанкарства тощо; традиційні українські танці під троїсті музики; виступи українських фольклорних гуртів; Ярмарок виробів майстрів-ремісників; виступи відомих українських world music колективів; етно-дискотека; піротехнічне шоу.

7 липня, неділя:

- В рамках святкування Дня Дніпра у м. Києві на Оболонській набережній у рамках святкування Дня Дніпра відбудеться етно-екологічна інформаційна акція «До Дніпра з любов’ю».

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- У рамках святкування Івана Купала в Національному музеї народної архітектури та побуту України відбудеться відкриття першої черги експозиції «Пам’ятка археології «Ритуальний дуб».Цей дуб, на думку науковців, є ритуальним язичницьким деревом древніх слов’ян 8 століття нашої ери. Він був випадково знайдений двома археологами біля гирла Десни в 1975 році.

8 липня, понеділок:

- Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, вжиті щодо ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Чечоткін, заст.директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації; Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру.

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- Круглий стіл на тему: «Перспективи видобутку сланцевого газу в Україні». Організатор: Інститут Горшеніна. Питання: Сланцевий газ як фактор енергетичної безпеки України. Оцінка українських родовищ: проблеми та перспективи. Питання екологічної безпеки видобутку сланцевого газу. Наскільки Україна просунулася в пошуках альтернативи російському газу? Світовий досвід видобутку сланцевого газу. Аналіз тенденцій. Чи гряде переформатування європейського газового ринку? Учасники: Сергій Клюєв, народний депутат України, заст.голови фракції ПР; Сергій Єрмілов, екс-міністр палива та енергетики України; Тарас Кутовий, народний депутат України (УДАР); Олексій Лещенко, віце-президент Інституту Горшеніна, експерт з енергетичних питань; Юрій Корольчук, член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій.

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- Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв проведе засідання тимчасової міжвідомчої робочої групи з протипожежної безпеки. Запланована участь віце-прем`єр-міністра України Олександра Вілкула, Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських, представників інших міністерств і відомств.