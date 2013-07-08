На Херсонщині жінка після укусу каракурта потрапила до реанімації

Херсон. У Херсонській області жінка після укусу каракурта потрапила до реанімації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Херсонській області, у суботу, 6 липня, близько 22.00 до Новотроїцької центральної районної лікарні госпіталізовано 40-річну мешканку села Сиваське з діагнозом «укус каракурта». Павук укусив жінку на її власному городі.

Постраждала у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні Новотроїцької ЦРЛ.

Як уточнили в облуправлінні ДСНС, поточного року від укусів каракуртів постраждали 4 особи. Смертельні випадки поки не зафіксовані.

Довідка УНІАН.Каракурт (лат. Latrodectus tredecimguttatus) або "удова степова", "чорна удова" - вид павуків з роду чорних вдів. Латинська назва виду дуже точно передає зовнішні морфологічні ознаки: тринадцять точок або плям на верхній стороні черевця.

Для "чорної удови" характерні сезонні сплески бурхливої ​​активності. У липні, серпні, а в Криму і у вересні, у них настає період спарювання, побудови гнізд, відкладання яєць, міграцій, турботи про потомство. У цей час вони роздратовані і можуть напасти на людину. Хоча переважно, на тварин і людини цей павук не нападає, якщо його не потривожать. Небезпечні в першу чергу самки павука. Небезпека може підстерігати людини на дачних ділянках, лісових галявинах, у парках, скверах.

Отрута павука каракурта отрута в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії. Сам укус каракурта спочатку не надто хворобливий, проте потім отрута починає діяти, і рану охоплює сильний біль . Отрута вражає нервову систему. Людина скаржиться на гострий біль в області живота, попереку, грудної клітини. У багатьох спостерігається задишка, прискорене серцебиття і пульс. Починається сильне збудження, спазми і задуха - від яких і гинуть найчастіше люди зі слабким серцем. Без медичної допомоги вкушена каракуртом людина може померти. Якщо вкусить каракурт, необхідно вводити протикаракуртової сироватку.

На щастя, смертельні випадки трапляються дуже нечасто (в основному від укусу дорослих самок - дрібні молоді самки і самці не можуть прокусити людську шкіру, а якщо і прокушують, то не вистачає отрути). Приміром, за статистикою, в Херсонській області за останні 25 років з 500 укушених загинули тільки 10 осіб. У жовтні 1997 року в Херсоні після укусу каракурта на лікарняне ліжко потрапили 87 жителів області, для одного з яких "поцілунок" "чорної вдови" закінчився летальним результатом.