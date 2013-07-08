РНБО вимагає терміново перевірити об'єкти підвищеної пожежної небезпеки

В Україні в терміновому порядку буде проведено перевірку об`єктів підвищеної пожежної небезпеки на предмет дотримання заходів щодо запобігання пожежі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв, відкриваючи засідання міжвідомчої робочої групи при РНБО з питань забезпечення пожежної безпеки сьогодні в Києві.

"Основною метою нашої роботи повинно стати створення належних умов для проведення прискореної перевірки об`єктів підвищеної пожежної небезпеки, оперативне прийняття рішень з ліквідації виявлених порушень і недопущення виникнення ситуацій надзвичайного характеру, насамперед пожеж", - наголосив Клюєв.

Він зазначив, що за результатами перевірки стану пожежної безпеки і пропозиції щодо поліпшення ситуації робоча група повинна доповісти Президентові Віктору Януковичу до 12 липня.

Секретар РНБО наголосив, що особливу увагу потрібно приділити питанням пожежної безпеки на вугільних складах, зокрема небезпеці, яка виникає при виготовленні вугільного палива, а також необхідно приділити увагу безпеці складів вугілля на ТЕС.

У прес-службі секретаря РНБО УНІАН повідомили, що за словами Клюєва, спекотне літо цього року створило вкрай загрозливу ситуацію: у східних, центральних та південних регіонах України утримується високий (5-й клас) пожежної небезпеки. Секретар РНБО підкреслив, що сьогодні необхідно використовувати успішний досвід протидії масштабним пожежам у подібні надзвичайно спекотні літні сезони 2010-2011 років.

За словами Андрія Клюєва, особлива увага приділяється питанням пожежної безпеки на вугільних складах, зокрема небезпеці, що виникає під час підготовки пиловугільного палива. Запаси вугілля на шахтах та складах теплоелектростанцій перевищують норми накопичення на 24% або на 1,9 млн. тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і загалом складають практично 10 млн. тонн, у тому числі на ТЕС - понад 5 млн тонн, повідомив Секретар РНБО. «Стільки вугілля у нас на складах ніколи не було, тому ситуація є нетиповою», - наголосив Андрій Клюєв.

Він повідомив, що перевірками вугільних складів Державною службою України з надзвичайних ситуацій виявлені порушення правил пожежної безпеки. Серед них – відсутність первинних засобів пожежогасіння та систематичного контролю за температурою в штабелях вугілля, несправність систем зовнішнього водопостачання. Також, за словами Секретаря Радбезу України, на певній кількості теплоелектростанцій приміщення транспортних галерей не обладнані автоматичними системами сигналізації та пожежогасіння. За даними перевірки, найгірша ситуація у Запорізькій, Луганській, Львівській та Черкаській областях. За словами голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Михайла Болотських, на окремих об’єктах навіть була відсутня система оповіщення про пожежу працюючих. Він повідомив, що за результатами перевірки до адміністративної відповідальності притягнуто ряд посадових осіб, а керівництво об’єктів отримало приписи виконати заходи для належного забезпечення пожежної безпеки. Голова ДСНС зазначив, що за дорученням Президента України вже перевірено максимальну кількість потенційно небезпечних об`єктів – більше 25 тис.

Андрій Клюєв зазначив, що мають бути проведені повторні перевірки усіх ТЄС, шахт та збагачувальних фабрик, аби дізнатися, наскільки якісно усунені усі недоліки, виявлені під час попередньої перевірки. Окрім того, за словами Секретаря Радбезу України, на небезпечних об’єктах за участю фахівців ДСНС повинні бути проведені навчання щодо відпрацювання навичок ефективно протидіяти пожежам.

Клюєв нагадав, що за результатами засідання Ради регіонів (яке відбулося 20 червня ц.р. у Луганську), Президентом України Віктором Януковичем було дано доручення опрацювати питання пожежної безпеки небезпечних та особливо небезпечних об‘єктів, в тому числі стану дотримання пожежної безпеки на вугільних складах. У зв`язку з цим Президент України доручив Секретарю РНБО створити міжвідомчу робочу групу, яка повинна доповісти Главі держави про результати своєї роботи до 12 липня.