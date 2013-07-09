Податок на нерухомість у 2013 році громадяни не сплачуватимуть. Таке рішення прийняла Верховна Рада України 4 липня 2013 року ухваливши у другому читанні Закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо об’єктів житлової нерухомості, повідомляється на сайті КМДУ.

Відповідно до Закону податок на нерухомість фізичні особи будуть сплачувати у 2014 році за поточний 2013 рік.

Як пояснили у Головному управління Міндоходів у м. Києві, Законом передбачаються пільги у відповідності до розмірів житлової нерухомості.

Так, пільга застосовуватиметься для власників:

- квартир, сумарна житлова площа яких не перевищує 120 м. кв.;

- будинків, сумарна житлова площа яких не перевищує 250 м. кв.;

- квартир та будинків – 370 м. кв.

Ставки податку будуть диференційовані, а саме:

- для власників квартир - не більше 1 відсотка мінімальної заробітної плати (м.з.п), житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, 2,7 % у разі перевищення;

- для власників будинків - не більше 1 відсотка м.з.п., житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, 2,7 % у разі перевищення;

- для власників квартир та будинків не більше 1 відсотка м.з.п., житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів, 2,7 % у разі перевищення.

Враховуючи нові правила оподаткування житла, Головне управління Міндоходів у м. Києві зауважує, що мешканці столиці, які вже сплатили податок можуть повернути сплачені кошти після набрання чинності цього Закону. Для цього їм потрібно звернутися із заявою до районної податкової інспекції.

Разом з цим, сплачені кошти в поточному році можуть бути зараховані для сплати податку у 2014 році.

Також, ГУ Міндоходів у м. Києві наголошує, що відповідно до Податкового кодексу, платник може подати заяву щодо повернення надміру сплачених коштів впродовж трьох років.