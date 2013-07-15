Анонс на 16 липня

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- Відбудеться чергове засідання Колегії присвячене підсумкам роботи Укрморрічінспекції за 6 місяців 2013 року щодо реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті. Питання: Результати контрольно-наглядової діяльності Укрморрічінспекції за перше півріччя 2013 року та стратегічні завдання щодо підвищення безпеки судноплавства. Реалізація повноважень Укрморрічінспекції щодо надання адміністративних послуг, та рівень її матеріально-технічного забезпечення. Стан нормотворчої діяльності Укрморрічінспекції за перше півріччя 2013 року.

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- Круглий стіл на тему: "Чому українцям буде холодно взимку?". Учасники: Вадим Гламаздін, заст.ген.директора Центру досліджень енергетики (EIR Center); Геннадій Зубко, народний депутат України, перший заст.голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики; представник Мінрегіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України; Григорій Саєнко, заст.технічного директора ПАТ "Київенерго", керівник теплотехнічного департаменту ПАТ "Київенерго".

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- Прес-конференція на тему: "Права дітей у школі через призму енергоефективності". Організатор - ВГО "Глобальна синергія". Учасники: Оксана Фірсова, директор ВБО "Глобальна синергія"; Ольга Квашук, координатор проектів Європейської програми МФ "Відродження" та експерти проекту.

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- Круглий стіл на тему: "Якість пального на українських АЗС: 10 з 10 зразків палива не відповідають ГОСТу 2001 року". Організатор: Київський Клуб Автомобілістів. Учасники: Максим Головін, глава Київського клубу автомобілістів; Анатолій Баронін, директор аналітичної групи DaVinci; Христина Давидовська, юрисконсульт юридичної компанії "Viva Lex"; Валентин Землянський, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу; Олександр Сіренко, експерт компанії "Упеко" та ін.

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- Біля прокуратури Дніпровського району м.Києва розпочнеться акція «Прокурори, захистіть парк на Березняках від забудовників!». Жителі Березняків протестують проти знищення єдиного в мікрорайоні парку на вул. Серафимовича під незаконне будівництво супермаркету. Забудовник – ТОВ «Тельбін ІВА». Жителі вимагають скасувати дозвільні документи на будівництво і незаконне рішення Київради про виділення земельної ділянки під забудову. Організатор:громадянська кампанія «Форум порятунку Києва».