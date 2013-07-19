На реалізацію проектів в ЖКГ з початку року залучено 1,5 млрд євро – Мінрегіон

На реалізацію проектів у сфері житлово-комунального господарства з початку 2013 року були залучено кредитні ресурси на суму 1,5 млрд євро.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на голову відомства Геннадія Темника.

Згідно з повідомленням, також було залучено 201 млн дол. міжнародної технічної допомоги на реалізацію 29 проектів у сферах водопровідно-каналізаційного господарства, енергоефективності, енергозбереження і теплопостачання.

Як приклад голова Мінрегіону навів діючий у 14 містах України проект «Розвиток міської інфраструктури» вартістю 140 млн дол., який реалізується разом із Світовим банком.

За попередніми результатами, середній показник економії електроенергії на 11 комунальних підприємствах-учасниках проекту становив більш як 30%. Реконструйовано 402 з 452 передбачених насосних станцій. Також замінено і прокладено близько 40 км мереж водопостачання і водовідведення, а до кінця року цей показник повинен становити 49,4 км мереж.

«Приклад, який я назвав, говорить про те, що галузь житлово-комунального господарства становить інтерес для іноземних інвесторів. Але цей же приклад продемонстрував нам ті недоліки і прогалини чинного законодавства, які стримують реалізацію інвестиційних проектів у галузі. Тому ми основну увагу приділяємо сьогодні вдосконаленню чинного законодавства», - цитує Темника прес-служба Мінрегіону.

Так, за словами міністра, Національним планом дій на 2013 рік передбачено розробку і прийняття 14 законів і низки підзаконних актів.

Темник також зазначив, що Мінрегіон ініціює ще один спільний із Світовим банком проект - «Розвиток міської інфраструктури-2» і Міністерство економічного розвитку і торгівлі України вже затвердило наказ про доцільність цього проекту.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк виділить 600 млн дол. на реалізацію двох нових проектів у сфері житлово-комунального господарства, спрямованих на модернізацію і підвищення енергоефективності сфери ЖКГ.

Відповідної домовленості було досягнуто на початку липня на зустрічі віце-прем`єр-міністра України Олександра Вілкула з керівництвом Світового банку у справах України, Білорусі і Молдови.

Перший проект передбачає в 2015-2020 роках проведення модернізації 10 комунальних підприємств централізованого теплопостачання у Вінниці, Донецьку, Івано-Франківську, Кам`янці-Подільському, Хмельницькому, Кривому Розі, Миколаєві, Харкові, Дніпропетровську і Херсоні.

Другий проект буде спрямований на модернізацію систем водопостачання і водовідведення в Коломиї, Житомирі, Краматорську, Донецьку, Кіровограді, Тернополі, Харкові і Києві. А також на впровадження в Харкові пілотного проекту у сфері поводження з твердими побутовими відходами.