У Криму хочуть встановити в під'їздах антивандальні світлодіодні світильники

У Міністерстві регіонального розвитку і ЖКГ АРК пропонують встановлювати в під’їздах багатоквартирних будинків антивандальні світлодіодні світильники, повідомляється на сайті КМУ.

«На сучасному етапі соціально-економічного розвитку АРК вирішення питання зниження енергоємності має загальнодержавне значення для забезпечення енергетичної незалежності і підвищення рівня енергетичної безпеки України.

Забезпечити вирішення енергетичної проблеми в Криму можна тільки за рахунок вжиття комплексних заходів і впровадження енергозберігаючих заходів, у тому числі у сфері ЖКГ», – відмітили у відомстві.

За дорученням Президента України розробляється комплексна програма ефективного споживання енергії в комунальній сфері та на виробництві. Програма також передбачає широке впровадження енергозберігаючих світлодіодних систем. Український ринок світлодіодної техніки динамічно розвивається, а виробництво такої продукції Уряд визнав одним з пріоритетних.

З метою сприяння впровадженню дієвого механізму реалізації державної політики у сфері енергозбереження в автономії, у рамках розробки заходів другого етапу реалізації Програми енергозбереження в АРК, Міністерство пропонує замінити освітлення під’їздів житлових будинків в Криму (загальне і місцеве освітлення житлових, побутових, допоміжних приміщень, сходових отворів, переходів, ліфтових холів, та ін.) антивандальними світлодіодними світильниками, як перспективну альтернативу лампам розжарювання.

«Модернізація системи освітлення під’їздів житлових будинків і сходових клітин з використанням новітніх енергоефективних технологій, до яких відноситься світлодіодна техніка, дозволить значно скоротити енергоспоживання в житлово-комунальній сфері Криму. Економічний ефект від ламп нового покоління можливо чекати в найкоротші терміни. Світлодіодна техніка надзвичайно енергозберігаюча, тому установку антивандальних світлодіодних світильників в під’їздах житлових будинків замість звичайних ламп розжарювання можна віднести до перспективних енергозберігаючих заходів», – вважає міністр регіонального розвитку і ЖКГ АРК Віталій Кіжаев.

На сьогодні фахівцями Міністерства регіонального розвитку і ЖКГ АРК проводиться робота щодо вивчення потреби регіонів Криму у світлодіодних джерелах світла в під’їздах житлових будинків. За підсумками такої роботи та після проведення аналізу будуть дані відповідні пропозиції щодо заміні традиційних ламп розжарювання і впровадження нових світлодіодних технологій у сфері житлово-комунального господарства при формуванні заходів другого етапу реалізації Програми енергозбереження в Криму.

Довідково. Антивандальні світлодіодні світильники, завдяки низькій витраті енергії, високій ККД і довгому терміну служби активно витісняють традиційні засоби освітлення, що використовують лампи розжарювання, створюють велику конкуренцію люмінесцентним лампам. Тільки при недостатньому рівні природної освітленості приміщення і за наявності звукових сигналів світильник автоматично включатиметься, а з їх зникненням вимикатися з невеликою затримкою в часі.