За кордоном українці виловили більше риби, ніж у себе вдома

Вилов риби в Україні в першому півріччі збільшився на 6% - до 84,6 тис. тонн, при цьому обсяг риби, виловленої вітчизняними рибалками за кордоном, дещо перевищує обсяг вилову в українських водах.

Так, в морських економічних зонах інших держав вітчизняні рибалки виловили 41,1 тис. тонн риби і морепродуктів, а в морській економічній зоні України – 32,2 тис. тонн.

Загалом же риболовецькі підприємства України в січні-червні 2013 року виловили 84,6 тис. тонн риби та інших живих водних ресурсів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2012 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, вилов риби за вказаний період зріс на 6,3% – до 76,8 тис. тонн, видобуток живих водних ресурсів - на 3,3% - до 7,8 тис. тонн.

Лідерами з вилову за звітний період серед українських регіонів є Севастополь (52,5 тис. тонн), Київ (8,4 тис. тонн) і Запорізька область (7,5 тис. тонн).

Як повідомляв УНІАН, українські підприємства за 5 місяців 2013 року збільшили вилов риби та інших водних живих ресурсів до 71,1 тис. тонн, що на 12,5% більше, ніж у січні-травні 2012 року.

У 2012 році вилов риби та інших водних живих ресурсів в Україні скоротився на 3,4% порівняно з 2011 роком – до 203,9 тис. тонн.