З мисливськими угіддями на Тернопільщині розібралися

Тернопіль. Депутати Тернопільської обласної ради закріпили мисливські угіддя за облорганізаціїєю Українського товариства мисливців та рибалок не сесійним рішенням, а своїми підписами.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної ради.

Оскільки сьогодні сесія не відбулася, проект рішення депутати погодили своїми підписами.

«Ми, депутати Тернопільської обласної ради п’ятого скликання, обраної на позачергових виборах 15 березня 2009 року, беручи до уваги, що 22 липня 2013 року закінчується термін користування районними організаціями УТМР у складі обласної організації та лісогосподарськими підприємствами області (користувачами мисливських угідь) мисливськими угіддями області, наданими згідно рішення Тернопільської обласної ради від 22 липня 1998 року № 15 «Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської обласної Ради народних депутатів від 27.10.1994 року № 33 «Про закріплення мисливських угідь області за користувачами», враховуючи, що з 25 грудня 2012 року пленарні засідання Тернопільської обласної ради з незалежних від нас причин не відбувалися через відсутність кворуму депутатів, а також наближення дати відкриття мисливського сезону у 2013 році, погоджуємо своїми особистими підписами прийняття проекту № 1484 рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення Тернопільської обласної ради від 22 липня 1998 року № 15 «Про внесення змін та доповнень до рішення Тернопільської обласної Ради народних депутатів від 27.10.1994 року № 33 «Про закріплення мисливських угідь області за користувачами» із змінами та доповненнями, внесеними постійною комісією Тернопільської обласної ради з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування, як рішення Тернопільської обласної ради», – цитує документ прес-служба обласної ради.

Попередньо постійна комісія облради з питань охорони навколишнього природного середовища та природокористування прийняла рішення надати мисливські угіддя області загальною площею 878 тис. 360 га в користування лісогосподарським підприємствам області та районним організаціям Українського товариства мисливців та рибалок у складі обласної організації УТМР терміном до 2020 року включно.

Як повідомляв УНІАН,сьогодні члени обласної організації УТМР втретє вийшли на пікет обласної ради у зв’язку з тим, що не відбуваються сесії обласної ради, тоді як саме на сесії необхідно закріпити за обласною організацією УТМР місцеві угіддя та водойми, термін експлуатації яких завершується в організації з 22 липня.