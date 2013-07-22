Спека повернеться в Україну 25 липня - Укргідрометцентр

У першій половині поточного тижня в Україні збережеться прохолодна погода, проте вже з 25 липня температура повітря підвищиться до +35 градусів, а опади припиняться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда (на вихідні в Україні, крім південних областей, суттєво похолодало. Так, у Києві у ніч на неділю температура знизилась до 12 градусів тепла, а у неділю денна температура коливалась в межах 15-17 градусів. Зараз в Києві не вище 20 градусів. - ред).

“З 22 по 25 липня у більшості регіонів західних, північних і центральних областей ще утримається помірний температурний режим - максимальна температура становитиме +20-25 градусів, а нічна +9-14 градусів. На півдні і сході України у цей період температура буде вищою - у нічний час +14-19 градусів, у денний - +25-30 градусів. Починаючи з 25 липня, в західних і північних областях почнеться підвищення температури, і до кінця тижня вона всюди перевищуватиме +30 градусів, а в західних областях і на півдні +35”, - сказав Кульбіда.

За його словами, така погода збережеться в країні до кінця липня.

При цьому синоптик відзначив, що прогнозований температурний режим на 3-5 градусів перевищує норму.