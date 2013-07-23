З початку 2013 р. в екологічні проекти кондфабрики “Світоч” інвестовано 13 млн грн.

З початку 2013 року в екологічні проекти львівської кондитерської фабрики “Світоч” підприємства інвестовано 13 млн грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі корпорації Nestlé, якій належить контрольний пакет «Світоча», такі дані були озвучені під час візиту на фабрику голови Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шемчука. Львівський губернатор ознайомився з виробничим потенціалом та реалізацією екологічних проектів на підприємстві.

У прес-релізі відзначається, що на “Світочі” значна увага приділяється питанням екології у виробничих процесах. Директор з корпоративних питань Nestlé в Україні та Молдові Геннадій Радченко зазначив, що у 2013 році заплановано капітальні вкладення на розвиток та модернізацію підприємства у розмірі 36 млн грн. До кінця року на фабриці буде вдосконалено обладнання аміачної компресорної, що забезпечить додатковий захист; встановлено вторинні піддони для хімічних речовин. Фабрика стала одним з перших підприємств у Львівській області на якій, згідно з вимогами техногенної безпеки, було на 85% впроваджено другу чергу систем раннього виявлення аварій.

Наприкінці 2012 року підприємством було прийняте рішення щодо фінансування у розмірі 6,7 млн грн. на реалізацію проекту доочистки промислових стічних вод, який буде здано в експлуатацію у цьому році. Встановлено автоматизовану систему внутрішнього обліку споживання міської води, що дозволить значно скоротити її витрати у процесі виробництва та, відповідно, зменшить кількість стічних вод.

Крім того, вже замінено 40% ртутовмісних ламп денного освітлення на сучасні екологічні, енергозберігаючі світлодіодні лампи у виробничих приміщеннях, складено план їхньої повної заміни. З метою збереження енергії на підприємстві розробляються та впроваджуються технології повторного використання (рекуперації) теплової енергії, що виділяється під час виробництва, а також розробляється проект з рекуперації тепла з пічок для виготовлення вафельного листа. Це дозволить значно зменшити викиди в атмосферу та знизити емісію вуглекислого газу, зазначається в релізі. За попередні роки на фабриці було підвищено енергоефективність котельні до 85%, а після впровадження проектів планується, що цей показник становитиме 90%.

«Приємно, що на фабриці дбають не лише про інновації, але й дотримуються тих рецептур, якими здавна славиться Львів. Важливим є також і те, що Nestle не лише створює робочі місця, але й показує приклад відповідального ставлення до екології та безпеки праці», - зазначив Віктор Шемчук під час відвідин фабрики.

Довідка УНІАН. Nestlé – найбільший виробник продуктів харчування у світі, Nestlé належать 449 заводів у 83 країнах. Річний обсяг продажів Nestlé у світі сягнув у 2012 році 92,2 млрд. швейцарських франків.

Nestlé розпочала свою діяльність в Україні у 1994 році з відкриття представництва. З тих пір компанія просуває такі міжнародні бренди, як NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, Friskies, KitKat та ін.

У травні 2003 року у Києві засновано ТОВ «Нестле Україна». У кінці 2003 року Nestlé S.A. придбала 100% акцій підприємства «Волиньхолдінг» (ТМ «Торчин»). В 2010 році Nestlé S.A. придбала ТОВ «Техноком», виробника продуктів швидкого приготування під ТМ «Мівіна».

Бізнес Nestlé в Україні представлений наступними напрямами: кава та напої, кондитерські вироби, кулінарія (холодні соуси, приправи, супи), продукти швидкого приготування, дитяче та спеціальне харчування, готові сніданки, корма для домашніх тварин, морозиво.

У 1998 році Nestlé S.A. придбала контрольний пакет акцій ЗАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч». На Львівській кондитерській фабриці "Світоч" у 2012 році випущено солодкої продукції на суму 928 млн грн. Основним ринком збуту продукції є вітчизняний ринок. «Світоч» є одним із найбільших платників податків на Львівщині, сума сплачених податків та інших платежів у 2012 році становила понад 39,5 млн грн.