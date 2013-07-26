Держгеолслужба виставить на аукціон 5 ліцензій на користування нафтогазоносними ділянками

Державна служба геології та надр України виставить на аукціон п`ять спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування нафтогазоносними ділянками.

Про це сказано в офіційному повідомленні Держгеолслужби, опублікованому в газеті «Урядовий кур`єр» (№ 131 від 24 липня).

Згідно з повідомленням, на аукціон будуть виставлені спецдозволи на геологічне вивчення та розробку нафтогазоносних ділянок у Полтавській, Луганській та Івано-Франківській областях. Зокрема, це ліцензії на розробку:

- Попаснянської площі (Луганська обл.), Початкова вартість - 17 млн 911 тис грн, термін - 20 років;

- Новосвітлівської площі (Луганська обл.), Початкова вартість - 0 грн, термін - 5 років;

- Селезневскої площі (Луганська обл.), початкова вартість - 0 грн, термін - 5 років;

- Давидовсько-Лелюховскої площі (Полтавська обл.), початкова вартість - 7491000 грн, термін - 20 років;

- Старомузинскої площі (Івано-Франківська обл.), початкова ціна - 0952000 грн, термін - 20 років.

Аукціон відбудеться 29 серпня 2013 року. Заявки на участь в аукціоні приймаються до 8 серпня.

Довідка УНІАН. У 2010-2011 роках Держгеолслужба реалізувала 951 спецдозвіл на надрокористування на суму 431 млн грн, у тому числі на розробку 10 перспективних нафтогазоносних родовищ з оцінними запасами на рівні 45 млн тонн умовного палива.