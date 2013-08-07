Найчастіше порушення при продажу бензину - заниження октанового числа

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) спільно з Міністерством внутрішніх справ почали перевірки підприємств, що реалізовують нафтопродукти, на предмет якості бензину і дизельного пального, а також дотримання законодавства при реалізації продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Держспоживінспекції Сергій Орєхов.

«Ці перевірки з сьогоднішнього дня вже йдуть територією всієї України», - сказав Орєхов.

Він також повідомив, що попередні перевірки Держспоживінспекцією якості палива показали, що частка неякісного бензину, який реалізується на АЗС, достатньо велика. З перевірених 400 АЗС на 50 із них були виявлені порушення.

За словами Орєхова, найбільш поширеним порушенням є заниження октанового числа бензину.

Інспектори, зазвичай, перевіряють підприємства, що реалізують нафтопродукти на предмет дотримання вимог нормативних документів (ДСТУ 4839-2007 «Бензини автомобільні. Технічні умови»; ДСТУ 4840:2007 «Паливо дизельне підвищеної якості»; «Інструкції з контролю якості нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» № 271); Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні реалізація світлих нафтопродуктів, зрідженого газу для автомобілів через мережу АЗС, яка налічує 7 766 одиниць, в червні 2013 року в грошовому вираженні збільшилася на 0,3% – до 6,591 млрд грн проти 6,568 млрд грн у травні 2013 року.

У червні через мережу АЗС було продано 284,5 тис. тонн бензину, що на 0,9% менше, ніж у червні 2012 року; 166 тис. тонн дизельного пального, що на 12,6% більше, ніж у червні минулого року; 36,9 тис. тонн зрідженого газу (на 16,4% більше); 10,6 тис. тонн стислого газу (на 14% менше).

Державна інспекція із захисту прав споживачів України в 2012 році прийняла 92 тис. звернень від громадян, із яких 84% вирішено на користь споживачів.



