В Макіївці мітингувальники зустрілися з директором підприємства, що забруднює довкілля

Донецьк. У Макіївці Донецької області учасники екологічної акції протесту, вступивши в суперечку з охоронцями, домоглися зустрічі з директором підприємства металургійного виробництва ТОВ «Енергокапітал», викиди якого забруднюють атмосферу в селищі Ханжонково.

Як передає кореспондент УНІАН, 17 серпня мітинг і хода до ТОВ «Енергокапиіал», в селищі Ханженково Радянського району Макіївки, зібрав близько 500 місцевих жителів. Люди скандували: «Геть завод!», «Ми хочемо жити!», «Януковича до відповіді!». Тримали в руках плакати: «Концтабір Ханженково», «Ні екологічній катастрофі!», «Зупиніть завод-вбивцю!».

Активістів підтримали представники партії «Удар» Віталія Кличка, які прийшли на мітинг з партійними прапорами.

Мітингувальники висунули ультиматум Президентові України Віктору Януковичу, який полягає в тому, що якщо «Енергокапітал» не припинить роботу, не припинить забруднення навколишнього середовища, жоден виборець не підтримає його на майбутніх виборах 2015 року. На виконання цих вимог, дали термін у 2 тижні, а відкритий лист передали представникам ЗМІ.

Після мітингу жителі пройшли центральною вулицею селища до ТОВ «Енергокапітал». Прохід до адміністративного корпусу заводу був блокований автомобілями і трактором, керівник підприємства не волів спілкуватися з жителями. Після чого активісти попрямували безпосередньо на територію підприємства. Але людям перегородили дорогу озброєні спецзасобами представники служби охорони підприємства, які, за словами учасників акції, почали виштовхувати активістів з території заводу. В результаті таких дій охорони кілька літніх жінок одержали травми.

За годину з`явився директор даного ТОВ, який відмовився називати власників підприємства. Потім кілька активістів акції на запрошення директора пройшли в адміністративну будівлю підприємства, де їх ознайомили з дозвільними документами. Керівники ТОВ «Енергокапітал» попросили жителів селища перейти до формату діалогу з ними і запевнили, що незабаром нададуть всі необхідні документи, що підтверджують законність роботи даного підприємства.

Присутні ще раз проголосили ультимативні вимоги і обіцяли повернутися через 2 тижні, якщо вимоги не будуть виконані.