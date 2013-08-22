Австрійський банк розвитку може розпочати кредитування енергоефективних проектів в Україні

Австрійський банк розвитку (ОеЕВ) вже наступного року може вийти на ринок України і розпочати кредитування енергоефективних проектів.

Про це сказав представник Франкфуртської школи фінансів та управління Іван Корякін під час зустрічі з Головою Держенергоефективності України Миколою Пашкевичем, інформує сайт Держенергоефективності.

За словами І.Корякина пріоритети України на створення енергоефективної економіки і залучення інвестицій у цю сферу, збігаються з цілями Австрійського банку розвитку (ОеЕВ), який вже наступного року планує вийти на ринок України. «Планується, що інвестиційний портфель банку на енергоефективні проекти складатиме 100 млн доларів США. Фінансування проводитиметься на загальноприйнятих комерційних відсотках терміном на 5 років. Для малого та середнього бізнесу – це цікавий сегмент», – зауважив він. Іван Корякін також зазначив, що від українських банків, через які буде йти фінансування, очікують наявність «Центру експертизи», а також залучення до роботи енергоаудиторів.

Зі свого боку Микола Пашкевич зазначив, що «Для досягнення європейських цілей нам потрібно близько 100 млрд. євро, з них – 60 млрд. євро припадає на ЖКХ, потім важка промисловість, сільське господарство та ін. Ще один напрям – відновлювана енергетика, особливо в частині розвитку дрібного сегменту. Наприклад, варто активізувати проекти з невеликою встановленою потужністю до 1 МВт» .

Довідково: Австрійський банк розвитку (ОеЕВ) наразі проводить дослідження енергоефективного потенціалу України, необхідність фінансування та пошук потенційних банківських установ для подальшої співпраці. Фінансова установа, яка стане партнером Австрійського банку, отримає від 5 до 25 млн. євро на підтримку проектів енергоефективності та відновлюваної енергетики. Кошти, що отримає український банк, виділятимуться за спеціальною програмою, яку запропонує Австрійський банк розвитку (ОеЕВ). Наразі банк працює за аналогічною схемою в декількох Європейських країнах, а також на Балканах та в Туреччині.