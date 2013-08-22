У Голосіївському районі столиці хочуть замінити старі сміттєві баки новими екологічними контейнерами

У Голосіївському районі Києва хочуть замінити старі сміттєві баки новими екологічними контейнерами.

З такою ініціативою виступив голова Голосіївського району Юрій Курінний, повідомили УНІАН в прес-службі РДА.

За його словами, наразі ведуться переговори з підприємством-постачальником та міською держадміністрацією щодо розміщення сучасних фінських сміттєвих контейнерів на території всього району.

Випробувати нові екологічні смітники вирішили ще півтора роки тому, коли у якості експерименту їх встановили на території, яку обслуговує приватний ЖЕК «Голосієво». Там розмістили два модуля, у кожному з яких знаходиться по п’ять контейнерів.

«Подібні екологічні смітники давно використовуються в Європі. – зазначив Курінний, - Ми ж хотіли подивитися їх в експлуатації у наших українських умовах, оцінити реакцію мешканців. І я з впевненістю можу сказати, що експеримент був вдалим."

Висота контейнерів складає 2,8 метри, але на 60% вони заглиблені у землю. Забирають сміття з них за допомогою спеціальної техніки – робиться це швидко і безшумно.

Ще одна особливість «новинки» – герметичність. Туди не залазять гризуни та бездомні тварини, також до них не мають доступу безхатченки. В баки не потрапляє волога, вони не іржавіють та не деформуються. Крім того, контейнер ділиться на кілька ємностей для сортування сміття – окремо для сухих фракцій (макулатура, полімери, метали, скло та ін.), окремо для харчових відходів органічного походження.

Голова РДА вважає, що, окрім екологічності, використання подібних контейнерів може суттєво знизити ціну на вивезення сміття, тим самим заощадивши гроші як мешканцям, так і міському бюджету.