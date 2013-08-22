Більше тисячі тонн сміття перевів в енергоресурс "Волинь-Цемент"

Більше тисячі тонн сміття перевів в енергоресурс промисловий гігант Рівненщини - на ПАТ «Волинь-Цемент» вже півтора місяця використовують тверді побутові відходи як альтернативне паливо, інформує сайт Рівненської ОДА.

Альтернативне паливо постачає на підприємство нововідкритий сміттєпереробний комплекс. Там відходи сортують, подрібнюють та перетворюють у новий вид альтернативного палива – «флафф».

Щодоби в обертових печах спалюють 50 тонн сміттєвих брикетів, а до кінця року екологічно чистого «флаффу» використовуватимуть вдвічі більше, розповів в.о. генерального директора ПАТ «Волинь-Цемент» Ігор Давидюк. За його словами, альтернативою планують замістити 40% усього енергоресурсу. За рахунок цього на підприємстві планують знизити собівартість цементу на 10%.

Такі інноваційні енергоощадні технології запозичені в німецьких колег, де вони роками підтверджують економічний результат і повертаються дивідендами. Саме тому в 2011 році на підприємстві зменшили споживання дороговартісного газу в 14 разів. Його замінили вугіллям. Нині ж апробовують технологію переведення в енергоресурс сміття. Загалом же інвестори реалізують комплексну програму з модернізації виробництва та впровадження енергозберігаючих технологій загальною вартістю понад 300 мільйонів євро.

Це один із наймасштабніших енергоощадних проектів Рівненщини, оскільки дозволяє щорічно заощаджувати більше 100 мільйонів кубометрів газу, зауважив заступник голови облдержадміністрації Володимир Новак. Він підкреслив, зараз ефективні менеджери рахують гроші, а тому зацікавлені інвестувати в перехід на альтернативу. Зокрема, на місцевому паливі працює меблева фабрика «Морган Феніче», а також підприємства деревообробної та інших галузей промисловості. Завдяки цьому в області за два роки вдалося зменшити споживання газу на понад 10%. Натомість обсяги реалізації промислової продукції зросли на 5%.