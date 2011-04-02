На Львівщині затримали за хабарництво голову Турківської РДА

Львівська область. 4 квітня. УНІАН. На Львівщині співробітники УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області затримали «на гарячому», під час отримання хабаря, голову Турківської РДА.

Про це повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук.

Як зазначив речник обласного управління міліції, голова Турківської РДА вимагав хабар у розмірі 120 тис. доларів США за вирішення «земельного питання».

Очільника району було затримано правоохоронцями 1 квітня під час одержання частини суми хабаря. Разом з ним було затримано і ряд посадовців цієї райдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, 120 тисяч доларів вимагали у підприємця учасники злочинної групи, до складу якої входив і голова райдержадміністрації.

Посадовець разом зі спільницею, яка обіймала посаду керівника місцевого відділу «Центру державного земельного кадастру», вимагали «преміальні» за вирішення земельних питань, а допомагав їм у цьому посередник.

Зловмисники вже встигли отримати першу частину хабара – 33 тисячі доларів, з яких 15 тисяч «зелених» керівник райдержадміністрації взяв собі, а що залишилося – розділив між іншими учасниками.

Частину хабара – 17 тисяч доларів США, правоохоронці виявили на робочому місці одного зі спільників, начальника відділу «Центру державного земельного кадастру».

У помешканні голови райдержадміністрації знайшли ще 15 тисяч доларів хабаря, окрім цього – ще близько 270 тисяч гривень та 6 тисяч доларів.

Як повідомив УНІАН Денис Харчук, проти чиновників вже порушено кримінальну справу.

Правоохоронці проводять слідчо-оперативно заходи по встановленню інших фактів вимагання та отримання хабарів учасниками цієї злочинної групи.

Розслідування проводить прокуратура Львівської області.