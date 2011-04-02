На Рівненщині жінка продала за 320 тис. грн. власного сина (відео)

Рівне. 2 квітня. УНІАН. Рівненські правоохоронці затримали 22-річну жительку міста Рівне, яка продала за 320 тис. грн. свого дев‘ятимісячного сина.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Рівненській області, правоохоронці отримали інформацію про те, що жителька Рівного хоче продати за 40 тисяч доларів США свого дев‘ятимісячного сина, щоб за виручені гроші придбати двокімнатну квартиру у Рівному.

У результаті проведеної правоохоронцями спецоперації, жінку було затримано «на гарячому».

«Перемовини між покупцями та продавцем тривали недовго. Зустрітися домовилися в одному із номерів рівненського готелю, куди прийшли Марія із сином та няня дитини 21-річна Ольга. Працівники міліції, під виглядом подружньої бездітної пари, яка приїхала зі Сходу України, купили дитину за 320 тисяч гривень, які були заздалегідь помічені. Марія залишилася задоволена продажем, поцілувала на прощання уже не свою дитину і пішла….», - зазначається у повідомленні.

Як повідомив під час прес-конференції начальник УМВС України в Рівненській області Олег Сало, жінка займалася проституцією, заробляючи гроші «на трасі», а вихованням її сина займалася няня, яка була її ж подругою та проживала спільно з нею у найманій квартирі.

«У грудні минулого року проти жінки вже була порушена кримінальна справа за статтею 166 Кримінального кодексу України (Злісне невиконання батьками обов’язків, що призвело до тяжких наслідків. У даному випадку – хвороби дитини). Тепер вона вже відповідатиме ще й за частиною 3 статті 149 КК України (Торгівля людьми), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Обох жінок – матір та няню дитини, затримано і нині вони заарештовані», - розповів керівник міліції Рівненщини.

Як було встановлено, жінка вирішила продати власного сина, щоб придбати собі за 40 тис. доларів США двокімнатну квартиру у Рівному.

Хлопчик наразі перебуває в Рівненській обласній дитячій лікарні і його подальшу долю вирішуватимуть відповідні служби.