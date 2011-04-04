На Львівщині викрили ОЗГ, яке спеціалізувалася на врізках у нафтопровід "Дружба"

Львів. 4 квітня. УНІАН. Львівські правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася крадіжками нафти з нафтопроводу «Дружба», до складу якої входили мешканці Харківської, Сумської, Полтавської та Закарпатської областей.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області, УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області, в результаті реалізації матеріалів оперативного обліку, було припинено діяльність злочинної групи з ознаками організованості у складі п‘яти осіб, які займались викраденням нафти із нафтопродуктопроводу філії Магістральні нафтопроводи «Дружба» НАК «Укртранснафта».

Як зазначається у повідомленні, членами злочинної групи поблизу с.Ожидів Буського району Львівської області було здійснено незаконну врізку у нафтопродуктопровід магістрального нафтопродуктопроводу МН “Дружба” НАК «Укртранснафта».

Під час проведення оперативних заходів, правоохоронці виявили замаскований відвід від нафтопродуктопроводу довжиною біля 2,5 км, який було прокладено до території господарського двору колишньої селянської спілки села Ожидів. На території колишньої селянської спілки було виявлено вкопані в землю металеві бочки, які були заповнені викраденими нафтопродуктами (нафта-сирець).

Співробітники міліції вилучили 150 тонн нафти-сирцю вартістю 600 тис.грн., а також насоси високого тиску, шланги та інше пристосування для перекачування викраденої нафти.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено причетність до скоєння крадіжок нафти п‘яти жителів Харківської, Сумської, Полтавської та Закарпатської областей, які на даний час затримані.

Також правоохоронці вилучили два вантажних автомобілі – автоцистерни, якими злочинці транспортували крадені нафтопродукти.

2 квітня 2011 року слідчим управлінням ГУ МВС України у Львівській області порушена кримінальна справа за ст.185 ч.2 КК України.

На даний час проводяться заходи по встановленню інших учасників злочинної групи причетних до скоєння злочину. Здійснюються оперативно-розшукові заходи з встановлення інших місць зберігання викраденої нафти, шляхи реалізації викраденого та місця придбання обладнання для вчинення незаконної врізки.

Розслідування справи проводить СУ ГУМВС України у Львівській області.

