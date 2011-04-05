Квартирні злодії попалися на золотих прикрасах

Київ. 5 квітня. УНІАН. У Маріуполі (Донецька область) затримано двох безробітних жителів Грузії, які займалися квартирними крадіжками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Маріупольського УМВС України в Донецькій області.

"Кілька днів тому в Жовтневому районі по гарячих слідах було розкрито квартирна крадіжка. Злочин було розкрито настільки оперативно, що підозрювані були доставлені в райвідділ раніше, ніж потерпілі заявили про скоєний діянні. Двоє осіб кавказької національності йшли по вулиці з сумками в руках. У пакетах знаходилися різні речі, що викликало підозри у оперативника. Так, в результаті особистого огляду у одного з них був виявлений ще і згорток з золотими прикрасами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, коштовності та інші цінні предмети зловмисники викрали в одній з квартир по проспекту Будівельників. Спеціальними пристроями вони зламали замок вхідних дверей і проникли всередину. Взяли найцінніше і мали намір їх продати.

Правоохоронці не виключають, що це не єдиний злочин на рахунку затриманих родичів. Як з'ясувалося, обидва громадяни (40 і 45 років) вже неодноразово судимі за подібні злочини. Зовсім недавно вони звільнилися з місць позбавлення волі, де відбували покарання за аналогічні крадіжки. В одного із злодіїв в Маріуполі проживає цивільна дружина, до якої він і повернувся разом з родичем після ув'язнення.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.185 КК України - «Крадіжка». Найближчим часом усі матеріали будуть передані в Жовтневий районний суд.