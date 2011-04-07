У Конотопі нелюд, затриманий за розбій, зізнався ще й у вбивстві сироти

У Конотопі зловмисник, затриманий за розбій, зізнався і в іншому злочині – вбивстві неповнолітньої.

Як повідомили УНІАН в УМВС України в Сумській області, 29 березня близько 23 години у Конотопі було скоєно напад на 28-річну жінку. Зловмисник ударив жертву ножем у живіт, відібрав мобільний телефон і втік. З відкритою раною постраждала змогла добігти до автомобілів служби таксі, що стояли неподалік. Один із водіїв довіз її до місцевої лікарні, де жінку одразу ж прооперували.

У ході оперативно-розшукових заходів увагу правоохоронців привернув місцевий житель 1990 року народження. Вже 30 числа він був затриманий та доставлений до відділку. Знаряддя нападу та мобільний телефон жертви вилучили у нього вдома.

Під час допиту підозрюваний зізнався і в іншому злочині: у грудні минулого року він задушив неповнолітню. Тіло викинув у колодязь пожежного гідранту на території колишньої воїнської частини. До цього часу дівчина перебувала у розшуку як безвісті зникла.

Затриманий за розбійний напад, чоловік вже встиг розповісти і всі подробиці вбивства, показав місце злочину.

Нині зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Стосовно нього порушено кримінальну справу за двома статтями Кримінального кодексу України: частини 4 статті 187 (розбій, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) та частини 1 статті 115 (умисне вбивство).