Троє рівнян налагодили «бізнес» у сфері постачання важких наркотиків

До п’ятнадцяти років ув’язнення загрожує трьом рівнянам — членам організованої злочинної групи, які налагодили «бізнес» у сфері постачання та збуту синтетичних наркотиків.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ УМВС України в Рівненській області, про це сьогодні на прес-конференції розповів перший заступник начальника УМВС України в Рівненській області – начальник управління по боротьбі з організованою злочинністю Андрій Кулинич.

За словами А. Кулинича, до складу організованої злочинної групи, яка займалася незаконним розповсюдженням на території Рівненщини важких наркотиків, а також легалізацією коштів, здобутих від наркобізнесу, входило троє осіб. Організатором ОЗГ виступав 36-річний мешканець Рівного, до злочинної групи також входили двоє 25-річних виконавців, теж рівнян.

Злочинна група перевозила наркотичні речовини, а саме амфетамін, із Польщі через державний кордон Волинської області. Виручені кошти за реалізацію наркотичних засобів члени організованої злочинної групи вкладали у нерухомість, автомобілі та інші цінні речі.

Наразі порушено кримінальну справу одразу за трьома статтями - 306, 307, 309 Кримінального кодексу України, що стосуються використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, їх придбання, зберігання, перевезення і збут.

З незаконного обігу правоохоронцями вилучено 425 грамів амфетаміну та 241 грам канабісу.

А. Кулинич наголосив, що для Рівненщини – це надзвичайно велика партія. За його словами, середня ціна за один грам цього зілля становить близько 100 гривень.

Також, накладено арешт на майно учасників вказаної ОЗГ на загальну суму майже 234 тисячі гривень.

Кримінальну справу скеровано до суду.

Затримані знаходяться у слідчому ізоляторі.