На Сумщині під час отримання хабара затримано майора міліції

Сумська область. 18 квітня. УНІАН. На Сумщині під час отримання хабара у сумі 5400 грн. співробітники СБУ затримали старшого інспектора Охтирського МРЕВ.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Сумської області, з осені минулого року працівник ДАІ вимагав гроші із місцевого автоперевізника за те, щоб не помічати деякі технічні несправності автобусів, порушення правил з боку водіїв тощо. В іншому разі обіцяв підприємцю влаштувати нескінченні перевірки. Свої дії майор оцінив у 6400 грн. щомісяця.

Три місяці перевізник платив справно, а в січні майора перевели до Сум. Освоївшись на новому місці служби, правоохоронець повідомив бізнесменові, що їхній договір залишається в силі, він буде, як і раніше, "кришувати" маршрути, а підприємець повинен виплачувати йому вказані суми. Не бажаючи й далі платити, перевізник звернувся за допомогою до СБУ.

"Під час передачі грошей старшого інспектора затримали на місці злочину, факт передачі хабара задокументовано", - повідомили в прокуратурі.

Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО.