Син до смерті побив свою матір

Чернігів. 19 квітня. УНІАН. У Чернігівській області син до смерті побив свою 86-річну матір. Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю УМВС України в Чернігівській області, встановили, що до скоєння жорстокого вбивства причетний один із синів загиблої. Його було затримано в той же день.

Під час допиту затриманий розповів, що у нього з матір’ю виник конфлікт на ґрунті якого він завдав старенькій кілька ударів палицею, а потім і металевою кочергою. Скільки наніс ударів – не пам’ятає, а коли зрозумів, що накоїв, злякався і втік.

Вбивцю затримано, стосовно нього порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 «Вбивство» Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.