Китай просить звернути увагу на безпеку своїх студентів в Україні

Київ. 20 квітня. УНІАН. Китай просить звернути увагу на питання безпеки своїх студентів, які навчаються в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив віце-прем`єр-міністр КНР ЧЖАН Децзян у ході зустрічі з першим віце-прем`єр-міністром України Андрієм КЛЮЄВИМ.

«Прошу українську сторону уважно стежити за проблемою забезпечення безпеки життя і майна китайських студентів в Україні. І зробити реальні кроки до поліпшення умов навчання і життя наших студентів в Україні, захищаючи їх законні права і інтереси», - сказав він.