СБУ затримала податківця на хабарі у 76 тис. грн.

Київ. 21 квітня. УНІАН. У Києві затримали на «гарячому» під час отримання хабара, заступника начальника Державної податкової інспекції одного з районів столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, встановлено, що посадовець ДПІ створив злочинний механізм вимагання матеріальних цінностей від суб’єктів підприємницької діяльності за прийняття податкових декларацій з податку на додану вартість.

19 квітня співробітники СБУ у взаємодії зі слідчими прокуратури затримали податківця «на гарячому» в його робочому кабінеті під час одержання від підприємця документів, що підтверджували сплату грошових коштів на суму 76 тисяч гривень.

У ході обшуку службового кабінету вилучено гроші і матеріальні цінності на загальну суму близько 500 тисяч гривень, поштові конверти із найменуваннями приватних підприємств та грошима, а також інші документи, що свідчать про протиправну діяльність посадовця.

Прокуратурою м. Києва стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі провадяться невідкладні слідчі дії.