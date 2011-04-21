У Ялті пенсіонер займався розбещенням малолітніх хлопчиків

Сімферополь. 21 квітня. УНІАН. У Ялті за підозрою в розбещенні неповнолітнього затримано літнього чоловіка.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК, за попередніми даними, 62-річний громадянин впродовж тривалого часу здійснював розпусні дії стосовно 11-річного ялтинця, поки хлопчик не розповів про те, що відбувається, батькам.

Ялтинські правоохоронці припускають, що це не поодинокий випадок, оскільки підозрюваний раніше притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочинні дії. Чоловік легко входив у довіру до хлопців, купував їм солодощі, водив на атракціони, у кіно, давав незначні суми грошей «на морозиво».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 156 ч.1 Кримінального кодексу України – розбещення неповнолітніх, яка передбачає позбавлення волі до трьох років. Крім того, кримінальна відповідальність за цією статтею наступає не лише за розпусні фізичні, а й інтелектуальні дії стосовно дітей, які не досягли 16-річного віку.