На Хмельниччині за хабар затримано посадовця психіатричної лікарні

Хмельницьк. 22 квітня. УНІАН. На Хмельниччині співробітники міліції затримали за хабарництво завідуючого відділенням Хмельницької обласної психіатричної лікарні.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ УМВС України в області прокуратурою Ярмолинецького району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно завідуючого відділенням Хмельницької обласної психіатричної лікарні.

Посадовець вимагав 10 тис. грн. хабара від жительки зазначеного району за продовження лікування в зазначеній лікарні її матері.

Лікаря затримано «на гарячому» під час отримання частини хабара в сумі 4 тис. гривень.